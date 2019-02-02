كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - صالح الشيخ: لا تعينات في الجهاز الإداري للدولة إلا بالمسابقات

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قام بحصر وتحديث الملف الوظيفي لعدد كبير من الموظفين وصل إلي 42933، موضحًا أن الجهاز الإداري للدولة يسير في المسار الصحيح لتحقيق إستراتيجية 2030.

وأضاف الشيخ، خلال ورشة العمل الذي أقمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن تم البدء في هذا البرنامج بداية من 1 أكتوبر ومستمرة حتي الأن، موضحاً أنه يتم عمل تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالحكومة علي مدار ثلاث مراحل وتشمل المرحلة الأولي الوزرات و الدواوين والمرحلة الثانية الجهات التابعة للوزرات، إما عن المرحلة الثالثة تشمل المحافظات.

وأكد رئيس الجهاز أن لا تعينات في الجهاز الإداري للدولة إلا بالمسابقات، مشيراً إلي أنه لا يحق لأي شخص الحصول على وظيفة لا تنطبق على مؤهلاته العلمية وكفاءته للقيام بمهام تلك الوظيفة ، بالإضافة إلى إنهاء عصر المحسوبية والواسطة في التعيينات داخل الجهاز الإداري للدولة.

يذكر أن اليوم السبت هو اليوم الأخير من الورشة التدريبة التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث" والتي استمرت لمدة 3 أيام ، للصحفيين والإعلاميين .