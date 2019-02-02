كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - عاجل.. الشرطة الأسترالية تعلن اخلاء مطار "بريزين" لوجود خطر إرهابي

أخلت السلطات الأسترالية، السبت، مطار بريزبن الدولي، بعدما أشهر رجل سكيناً وهدد باستخدام متفجرات.

وأفاد موقع "نيوز دوت كوم" المحلي، بأن رجلاً اندفع نحو المطار حاملًا سكينًا وصندوقًا معدنيًا تتدلى منه أسلاك، وأعلن أنه يحمل قنبلة.

وقالت الشرطة إنه جرى إطلاق النار على الرجل واحتواء الموقف، دون الكشف عما إذا كان الرجل أصيب أم قُتل.

ودعت الشرطة إلى الابتعاد عن المطار إلى حين إشعار آخر. ولم تكشف السلطات حتى الساعة 12:00 (ت.غ) عن هوية الرجل أو دوافعه.