كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - المبعوث الأممي إلى ليبيا: الأزمة بحاجة لتسوية تاريخية شاملة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، السبت، إنه ليس مع إجراء انتخابات بليبيا تفاقم الأزمة، مشيراً إلى أن الأزمة بحاجة إلى تسوية تاريخية شاملة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي جمعه بالقاهرة التي يزورها حالياً، مع أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية.

واتفق سلامة مع أبو الغيط على أهمية أن يكون الملتقى الجامع الوطني على الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن الملتقى لم يؤجل، ولكن لم يحدد له تاريخ بعد.

ومع بدايات العام 2019، يترقب المجتمع الدولي والليبيون، انعقاد الملتقى الوطني، وهو أحد بنود خارطة طريق أعلنتها الأمم المتحدة، منذ أقل من عامين.

وذكر سلامة أنه "سيتم تحديد موعد عندما تنتهي التحضيرات ويكون هناك مستوى عال من التفاهم بين الأطراف قبل الاجتماع وهذا ما نعمل عليه".