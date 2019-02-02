كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 05:31 مساءً - اليكم 5 عادات غير مكلفة للحفاظ على البشرة في الشتاء

قال الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث الأسبق، استشاري الأمراض الجلدية، إن الاهتمام والعناية بالبشرة لا يحتاجان لتكاليف باهظة، ولكن يحتاج إلى فهم طبيعة البشرة، والاحتياجات التي تستلزمها البشرة والجلد، لكي لا يصابوا بالضرر.

وأكد الناظر خلال منشوره قام بوضعه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نحافظ بها على سلامة وصحة جلد الوجه في هذه الأيام الباردة، وتشمل:

- الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة.

- تناول طبقة سلطة خضراء يوميا على أن يحتوي على الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والطماطم مع إضافة قليل من زيت الزيتون.

- غسل الوجه دائمًا بالماء الدافئ مع استعمال صابونة الجلسرين لاصحاب البشرة الدهنية وصابون مرطب لأصحاب البشرة الجافة مثل صابونة دوڤ.

- عدد ساعات النوم يجب أن لا تقل عن سبع ساعات.

- عدم تغطية الوجه بأي أغطية صوف خاصة البطاطين أثناء النوم.