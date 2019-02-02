بالفيديو| فيفي عبده ترقص على أغنية شيرين الجديدة بـ«فلامنكو»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة فيفي عبده، وهي ترقص على إحدى أغنيات الفنانة شيرين عبدالوهاب الجديدة من ألبومها الأخير "نساي".

وتظهر فيفي في الفيديو مرتدية ملابس "الفلامنكو"، وتطلب من جمهورها إبداء آرائهم في رقصتها الجديدة.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيفي عبده على الفيديو الذي جرى تداوله بكثرة على منصات "السوشيال ميديا".

يذكر أن فيفي عبده، أعلنت مؤخرا في مؤتمر صحفي، عودتها للرقص الشرقي مرى أخرى، وكانت أولى حفلاتها بعد هذا الإعلان في ليلة رأس السنة.

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