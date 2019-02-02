غادة التلي لـ"هن": "لازم أكل تفاحة في اليوم.. ولو مش حلوه اتعكنن"

قالت الشيف غادة التلي في تصرحات خاصة لـ"هن" أن التفاح بالنسبة لها شيء يومي لا يمكن أن تتخلى عنه، حيث تعتبر رمز للصحة والرشاقة والجمال، وأكدت أنها لو تستطيع إدخالة في جميع أكلاتها التي تنفذها لفعلت.

وأضافت التلي أن لكل تفاحه استخدام فالطعم الحامضي يصلح لتجهيز الكعك، وتتبيل اللحوم، أم التفاح بالقشور السميكه يمكن تقشيرة وسلقه وعمل مهلبية أو هريسه به، وبالقشر يتجهز الديتوكس وذلك نظرا لأهميته في سهولة الهضم.

"بحس أن هو بيرطبني وبيديني طاقه، وعشان أنا ليا تفاحة واحدة في اليوم لو كلتها وهي مش حلوه أنا بتنكد.. لازم تبقى حلاوته مظبوطه وقرشتها تزغزغ الودان"، متابعة: "هذا ما وجدته في التفاح الأوربي، فجميعهم مذاق واحد ومقاس واحد" بحسب قولها.

جاء ذلك تعليقا على مشاركتها في حملة "حان وقت التفاح الأوروبي"، التي نظمها الصندوق البولندي لترويج الفاكهة والخضروات، لبحث أفاق ورؤى التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع الفاكهة.

يذكر أن حملة "حان وقت التفاح الأوروبي"، ﻫﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻔاكهة ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻣﺼﺮ، وﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﺡ جرﻭﻳﻴﺘﺴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻘﻴﻢ ﻭﻣﻴّﺯﺍﺕ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ﺍﻟﻄﺎﺯﺝ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ.

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