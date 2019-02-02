كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - انهيار منزل مكون من 4 طوابق بالمحلة



شهد طريق نادى الشرطة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وانهيار بلكونة منزل مجاور له، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية لمكان البلاغ. وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا فى مكان الحادث، وجارى البحث عن مصابين أو وفيات.

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