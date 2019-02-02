كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - خلال 10 أيام.. 2 مليون زائر لمعرض القاهرة للكتاب

أكدت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب أن العدد الإجمالي لزوار المعرض خلال الأيام العشر السابقة يُقدر بنحو مليوني زائر، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال الدورات السابقة، متوقعة أن يستمر هذا الرقم في الصعود خلال الأيام الأربعة المتبقية (السبت والأحد والاثنين والثلاثاء).

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة (الجهة المنظمة للمعرض) إن "الحضور الكبير لمعرض الكتاب في دورة اليوبيل الذهبي، منذ انطلاقه يوم الأربعاء 23 يناير، يؤكد أن الهيئة ربحت الرهان، إذ خذل الجمهور جميع التوقعات التي كانت تدعي عزوف الجماهير عن المعرض بسبب نقله إلى المقر الجديد بالتجمع الخامس".

وأضاف أنه تم الاتفاق والتنسيق رسميًا، على مد موعد الغلق اليومي للمعرض إلى الساعة التاسعة خلال الأيام المتبقية من المعرض لاستيعاب الإقبال الكثيف والتيسير على جمهور المعرض، مشيرًا إلى أن موعد ختام المعرض سيكون كما هو في الخامس من فبراير.

بدوره، أكد إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، على التزام دور النشر وجميع الأجنحة باللوائح والتعليمات، والتزام الزوار بالنظام العام، وعدم وقوع أي خلل، باستثناء مخالفات بسيطة، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على النظام وسرعة رصد أية مخالفة والتصدي لها على الفور.

وأضاف بيومي أن الأماكن المخصصة للتوقيع على الإصدارات الجديدة هي 7 أماكن فقط: 6 منها مجانية (مدخل صالة 1، وصالة 2 إلى جانب 4 أماكن في بلازا 1 وبلازا 2)، وهناك قاعة أخرى مدفوعة في القاعة المخصصة لحفلات التوقيع وتضم منصة ومتحدثين ومكانها في بلازا 2.

كان معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلق في دورة اليوبيل الذهبي، (بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائه) في 23 يناير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر حتى 5 فبراير، ويستضيف المعرض "جامعة الدول العربية" ضيف شرف، وشخصيتي العام الدكتورة سهير القلماوي والدكتور ثروت عكاشة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمعرض 45000 متر مربع، بعدد مشاركين من دول العالم 169 يمثلون 35 دولة، ويصل عدد الأجنحة إلى 723 جناحًا، وعدد الناشرين 748 ناشرًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلا، وعدد الناشرين الإجمالي 1273 ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 دارًاـ إلى جانب 24 دار نشر عربية وأجنبية تشارك لأول مرة.

كما تبلغ عدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال عام 2018 أكثر من 594 عنوانا، وعدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، وعدد الفعاليات الفنية 144 فعالية، وعدد الفعاليات الخاصة بالطفل 234 فعالية، وعدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي 8 ورش، وعدد حفلات التوقيع 600 حفلة، وعدد الضيوف العرب والأجانب 170 ضيفًا، وعدد الشعراء المشاركين في قاعة الشعر أكثر من 300 شاعر، وعدد المشاركين في الفعاليات الثقافية 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان.