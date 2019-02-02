كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - بشرى سارة للمعلمين بشأن المكافأة والأساسي على مرتب 2019

كشف النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن وجود شبه إجماع بين النواب على ضرورة مساندة مطالب المدرسين المشروعة والعادلة فيما يخص جعل المكافأة والأساسي على مرتب 2019، مضيفا أن البرلمان سيواصل الضغط على وزارة المالية والتخطيط والتعليم من أجل تنفيذ مطالبهم.

وأوضح الجزار في بيان صحفي له اليوم، أن أغلب النواب قدموا طلبات إحاطة وبيانات عاجلة من أجل هذا الأمر وهو ما يؤكد أن هناك إصرارا من جميع النواب على انتزاع حقوق المدرسين والتي تصب بالأساس في صالح العملية التعليمية.

وأكد "الجزار" أن البرلمان سيقوم باستدعاء وزراء المالية والتعليم والتخطيط من أجل تعديل المرتبات والمكافآت وجعلها على أساسي 2019 وليس 2014، مشيرا إلى أن هناك تصميما من جميع النواب على تحقيق العدالة داخل وزارة التربية والتعليم.