كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - انهيار منزل بطوخ دون خسائر فى الأرواح



انهار منزل قديم مكون من طابقين بإحدى قرى مدينة طوخ بمحافظة القليوبية دون أى إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بتلقيه بلاغ من أهالي نامول دائرة المركز بانهيار منزل قديم. وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ بمعاينة العقار تبين أنه ملك "فتحى. م" 79 سنة مزارع ومكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن وتبين انهيار جزء من المنزل دون خسائر بالأرواح وتم إخلاء المنزل من السكان ومنزل مجاور له حرصا على سلامتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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