كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - تعرف علي ... سبب صورة هالة صدقي مع فتاة منتقبة



نشرت الفنانة هالة صدقى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لها بصحبة إحدى السيدات المنتقبات من المعجبات. وعبرت "هالة" عن سعادتها بهذه الصورة معلقة: "بفرح لما بلاقى منتقبة عاوزة تتصور معايا". من ناحية أخرى، قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، برئاسة المخرج مجدى أحمد على، تكريم هالة صدقى على ما قدمته فى مشوارها الفنى، وذلك خلال الدورة الجديدة للمهرجان التى ستعقد فى الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

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