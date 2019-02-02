كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - أسعار الخضار اليوم السبت بسوق العبور

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 2-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 6.25 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 - 5 جنيهات، الخيار الصوب بلغ من 4 - 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.75 – 3.75 جنيه، ووصل سعر البطاطس ما بين 3- 5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 6 - 10 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 8 - 12 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 5 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2.5 – 4.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 5 -7 جنيهات.