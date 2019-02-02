كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 03:59 مساءً - انتاجية الموظف الكفء ٤ أضعاف الموظف العادي

ثروة الشركات والمؤسسات العالمية لم تعد تقاس بما تمتلكه من أصول مالية أو عينية، بقدر ما باتت تقاس بما تمتلكه تلك المؤسسات من أفكار إبداعية وحلول غير تقليدية ومنتجات مبتكرة، وهذا بالطبع لن يتحقق إلا إذا امتلكت تلك الشركات والمؤسسات فريق العمل الكفء القادر على نقل الشركة خطوات كبيرة إلى الأمام.

والحفاظ على الموظفين الأكفاء في ظل المنافسة المحتدمة بين الشركات على استقطاب العناصر والكوادر ذات الكفاءة يبدو تحديا حقيقيا لكثير من الشركات الراغبة في البقاء في دائرة التنافسية.

وبحسب إحصاء أجرته مجلة “هارفارد بزنس ريفيو”، فإن واحدًا من كل خمسة موظفين أكفاء يخطط لترك وظيفته خلال الأشهر الستة التالية.

في المقابل فإن الموظفين الأكفاء يزداد إنتاجهم بنسبة 400% عن نظرائهم العاديين، وفق ما أقره مجلس الدعم والتقدم العلمي، لذلك فإن هؤاء الموظفين بحاجة دوما إلى المزج بين التقدير الأدبي والمعنوي والتطوير المستمر كي يزداد ولاؤهم للشركة، ويبقوا بها لأطول فترة ممكنة، وهو ما جعل بعض خبراء التوظيف والإدارة يضعون استراتيجية للحفاظ على الموظفين الأكفاء تتضمن ما يلي:

1. تنفيذ عملية إعداد شاملة:

تؤدي عملية الإعداد الشاملة إلى الحفاظ على الموظفين بشكل كبير، وفق جمعية الموارد البشرية، فعندما يفهم الموظف كيف يمكنه الإسهام في العمل، يصبح أكثر رضاءً، ويستمر لفترة أطول.

وتشير جمعية الموارد البشرية إلى أن عملية الإعداد المثالية تستمر عادة سنة تقريبًا، أو أكثر، وهي عملية لتطوير المواهب أكثر من كونها توجهًا، كما أنها عملية يجب أن تساعد الموظفين تمامًا على فهم ثقافة بيئة العمل، وكيف يتم تقييمهم، وما الأدوات المتاحة لهم، وكيف ترتبط أدوارهم برؤية الشركة. إنَّ اتخاذ هذه الخطوات، يخفف من الأسباب الرئيسة لترك الموظفين الأكفاء وظائفهم في وقت مبكر.

2. تقديم كثير من الإرشاد:

بحسب دراسة جالوب لعام 2015، يستقيل معظم الموظفين من وظائفهم، لأنهم لا يحبون مديريهم، فالمدير الذي لا يقدم الإرشاد الكافي لتحديد الأهداف والأولويات، والذي لا يتيح وقتًا للإجابة عن الأسئلة، هو السبب الرئيس وراء ترك موظفيه وظائفهم، فالجيل الأصغر من الموظفين يتوقعون كثيرًا من الدعم والتعليقات من مدرائهم، فحصولهم على الإجابة السليمة، يثنيهم عن البحث عنها في مكان آخر، وعقد اجتماعات مع كل موظف على حدة لتناقش معه التحديات، والتقدم، والتوقعات.

3. وضع خطة متابعة:

إذا لم يكن موظفوك الأكفاء على دراية بخطة المتابعة التي وضعتها (أو التي يجب أن تضعها)، فهم غالبًا ما يفكرون بتحركات مهنية أخرى يمكنهم القيام بها، بينما إشراكهم في خطة المتابعة يمنحهم حافزًا أكبر للاستمرار.

ابدأ مبكرًا في إعداد موظفيك لأدوار أكثر تقدمًا، ووفر لهم التدريب على القيادة والتنفيذ، لمساعدتهم على التعامل مع تحمُّل المسؤولية المتزايدة، وتحسين إدراكهم ورؤيتهم وتأثيرهم؛ حتى يتمكنوا من المضي قدمًا.

4. إطلاق الحوافز:

حسب مجلة هارفارد بيزنس ريفو، فإن 73% من الشركات عالية الأداء، لاتضع حدًا أقصى للأجور، ما يعني أن الإمكانيات التي يمكن تحقيقها سويًا غير محدودة أيضًا.

5. تقليل حدة التوتر:

وفق إحصائية أجريت في عام 2017؛ فإن الموظفين الذين يشعرون بالضغوط في العمل، هم من يفكرون في ترك عملهم أكثر من غيرهم. لذلك، اسأل موظفيك عما يُشعرهم بالتوتر، مثل التغييرات التنظيمية، أو الصراع بين الأشخاص، أو تحقيق التوازن بين العمل والحياة، ثم ضع خطة معهم لتلافي هذه الأسباب، لأن تقليل ضغط العمل، يؤدي إلى الإبداع في الأداء، الذي يعزز الإنتاجية.