بالفيديو| رضوى الشربيني ترد على حملة "خليها تعنس": "أبوها أولى بيها"

تحت عنوان "خليها تعنس ومتورطش نفسك"، دشن مجموعة من الشباب المصري من مستخدمي موقع "تويتر" و"فيسبوك"، حملة تهدف إلى مقاطعة الزواج.

وردًا على هذه الحملة شنت الإعلامية رضوى الشربينى مقدمة برنامج "هى وبس"، المذاع على فضائية "cbc سفرة"، هجومًا حادًا على من أطلق الهاشتاج.

وعلقت الشربيني قائلةً: "أنا أسفة للي طلع الهاشتاج ده، وده ينم على إن في حاجة مش مظبوطة في دماغه، وجهة النظر أنا معاكوا فيها، لكن تعملها هاشتاج خليها تعنس إذا كانت كل حاجة غالية لما الدهب غلي إعمل هاشتاج خليها تصدي".

وقالت "الشربيني" موجهة الحديث للرجال: "كل بنت أبوها دفع فيها دم قلبه عشان يعلمها وفي الأخر بتقعد تغسلك هدومك".

ودعت ساخرة لإطلاق هاشتاج "أبوها أولى بيها"، مؤكدة: "ممكن نقول 100 هاشتاج، هى أحسن منك، خليها تريح بالها، خليها تنجح في حياتها، خليها قاعدة متستتة في بيت أبوها، أبوها أولى بيها، هى أحسن منك 100 مرة".

وتابعت متسائلة: "أنهي مجتمع ده اللي يسمح لراجل إنه يعامل الست زيها زي أي شئ".

واختتمت رضوى الشربينى قائلة:" الهاشتاج ده عيب وأسفة لكل بنت أو مطلقة أو أرملة ضايقتها الكلمة، إنت لازم تفهم حقيقي هي أحسن من غيرك، وإنت قلتك أحسن، لازم تفهم إن البنت هي اللي هتشيل اسمك واسم عيالك، البنت تحترم أخلاقياتها كبنت، وعارفة الفرق بين مجتمع بيفرق بين البنت والولد، علشان كدة بتحافظ على نفسها".

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