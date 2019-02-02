أسبوعُ موضة لاكمي.. إطلالاتٌ لافتةٌ وجرأةُ الألوان تطغى على المكياج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق أسبوع لاكمي للموضة لعام 2019 بإطلالات لافتة غير تقليدية، وخاصةً فيما يتعلق بتسريحات الشعر والمكياج.

فمن الأصفر إلى الأحمر، كانت جرأة الألوان عنوان مكياج أولى أيام أسبوع موضة لاكمي، حيث اعتمد مكياج بعض العارضات على آيشادو زاهٍ باللون الأصفر يغطي كامل الجفن العلوي وإضافة لمسة منه على خط الرموش السفلي، مع إضافة لآلئ تزين منتصف الجفنين، العلوي والسفلي.

ولم يقتصر الأصفر على الآيشادو فقط، بل تم إضافته إلى اللون الوردي لخلق مزيج استثنائي للبلاشر، هذا وتم تطبيق اللون الأصفر حول منطقة أسفل العين.

بالإضافة إلى ذلك، نشرت مجلة "بي بيوتيفول" صورًا أخرى تكشف إطلالات المكياج اللافتة في أسبوع موضة اللاكمي، والتي شملت آيشادو ميتاليك فضيًا جريئًا يغطي الجزأين، الداخلي والخارجي ولكن بلمسة جريئة، إذْ يمكن رؤية امتداد الخط للخارج.

كما ينضم الأحمر إلى أفكار الآيشادو اللافتة، فيما اعتمدت إطلالات الكثير من العارضات على الحواجب الكثيفة السوداء والكحل الأسود الذي يغطي كامل العين للحصول على إطلالة دراماتيكية.

وفي حين اعتمدت الكثير من الإطلالات على الآيشادو والكحل الجريء، تميّزت إطلالات أخرى بوردة رقيقة مرسومة في نهاية الحاجب، لإضفاء لمسة أكثر نعومة، بينما ظهرت بعض العارضات بمكياج مستوحى من الدمى، حيث اعتمد مكياجهن على بلاشر بأشكال قلوب بألوان وردية ورموش سفلية كثيفة.

وعلى الرغم من أن الإطلالات السابقة يبدو معظمها غريبًا، إلا أن مكياج العيون لم يقتصر على العارضات فقط، حيث اختارت عروض الأزياء الرجالية إكمال إطلالة العارضين بمكياج عيون سموكي جريء وحادّ باللون الأسود.