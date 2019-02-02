لا تفوّتي أبرز التّسريحات في أوّل يوم من أسبوع موضة "لاكمي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأ أسبوع موضة "لاكمي"، أوّل أيامه لعروض أزياء ربيع 2019، وكما اعتدنا، يتميّز أسبوع الموضة الهنديّ، بأسلوبه المميّز، وفي بداية فعالياته هذا العام، أكملتْ العارضات إطلالاتهنّ، بتسريحات لافتة ومتمرّدة.

من بين مختلف الأفكار والتّسريحات، كانت الضفائر مسيطرة على المنصّة، وليست الضفائر بشكلها التقليديّ، بل بشكل لافت ومختلف.

ومن خلال ما نشرته مجلة "بي بيوتيفول" من صور، يمكن رؤية كيف تميّزتْ تسريحات أسبوع لاكمي للموضة، بالتنوّع بين أشكال مختلفة من الشنيون، والضفائر، والكعكة أيضًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تميّزتْ العروض، بتسريحات جمعت بين الضفائر، والكعكة، في تسريحة واحدة مميّزة، ويرجع الفضل في ذلك إلى خبيرة المكياج، وتصفيف الشّعر "ماريانا موكوتشيان".

وجنبًا إلى جنب، مع الضفائر التقليدية، تميّزتْ العارضات، بتسريحات ضفائر الكورنرو، وكعكات الضفائر العالية، كما تزيّنتْ بعض التّسريحات بما يشبه العمامة، بينما تميّزتْ أخرى بوردة رومانسية حمراء.

وفي حين أنّ تسريحات الضفائر، والكعكة كانت المسيطرة، إلا أنّه كان هناك الكثير من التّسريحات المرتفعة الاستثنائية، والضخمة، والتي تميّزتْ بخصلات ذات ألوان زاهية، مثل الأحمر الناري.

ويبدو أنّ أسبوع موضة لاكمي هذا العام، سيكون مليئًا بأفكار الموضة اللّافتة غير التقليدية، وما زال هناك المزيد.