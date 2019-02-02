حتى لا تستيقظي ليلا.. 4 نصائح لتعليم طفلك حديث الولادة عادات نوم صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

ينام المواليد الجدد عددًا كبيرًا من الساعات تصل إلى و17 ساعة يوميًا، لكن ليس بشكل متواصل إنما على فترات متباعدة تقريبًا من ساعتين إلى أربع ساعات في كل مرة، نهارًا وليلًا، خلال الأسابيع الأولى من الميلاد، ما يجعل الأم متعبة للغاية خاصة إذا كانت حديثة العهد بالأمومة.

والأمر يختلف بداية من عمر الـ6 أسابيع، فتصبح فترات النوم خلال الليل أطول وأكثر عمقًا، مع استمرار التقطع في فترات اليوم، لكن يمكن أن تنشئي عادات النوم الجيدة لدى طفلك، ما قد يجنبك الاستيقاظ "من عز النوم" منتصف الليل، وفقا لما ذكر موقع "Mom junction":

1- القيلولة



اعطي لطفلك فرصة للقيلولة باستمرار، فخلال الأسابيع الستة الأولى، لا يستطيع معظم الأطفال البقاء مستيقظا أكثر من ساعتين، لذا هيئي له الأجواء لأخذ قيلولة والاستماع بها.

2- الفرق بين النهار والليل



يجب أن تعلمي طفلك الفرق بين النهار والليل، ربما تجدين صعوبة في هذا خلال الأيام الأولى، إلا أنه بمجرد أن يصل إلى عمر الأسبوعين، يمكن البدء في تعليمه التمييز بين النهار والليل.

في الصباح تستطيعي أن تتفاعلي وتلعبي معه أثناء النهار، وأن تحافظي على الأجواء، في غرفته مشرقة ومضائه، عن طريق فتح الستار وجعل الشمس تغمر الغرفة.

أما في الليل لا تقومي باللعب معه عندما يستيقظ، كما يجب أن تحافظي على الأصوات والإضاءة منخفضة.

3- علامات على تعب طفلك



يجب أن تتبعي طفلك وتراقبي انفعالاته، إذا شعرتي أن طفلك متعب، أو يفرك عينيه أو أي علامات أخرى تدل على أنه يريد أن ينام، خذيه إلى السرير واجعليه ينام، لأن ذلك يطور إحساسه وفطرته حول النوم وأوقاته.

4- روتين ما قبل النوم



ليس مبكرًا أن تتبعي مع طفلك روتينا ما قبل النوم، لأن ذلك ييجعله يعلم أن تلك العلامة دليل على اقتراب ميعاد النوم، فيمكن أن تغير له ملابسه قبل النوم أو تغني له أغنية ما أو أن تعطيه قبلة.