للحامل.. تعرفي على نوع الولادة المناسب لك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- تسعى كل سيدة مقبلة على تجربة الأمومة لاختيار طريقة ولادة أكثر سهولة وأقل ألمًا مع اقتراب موعدها. وظهرت مؤخرًا عدة طُرق للولادة غير التقليدية "القيصرية والطبيعية"، فإذا كنتِ تخططين للولادة بإحدى هذا الطرق –التقليدية والجديدة- فعليكِ قراءة السطور التالية لمعرفة طرق الولادات المختلفة وميزات وعيوب كل منها. لمتابعة باقى الموضوع أضغط هنا.

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