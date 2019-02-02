كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - اخطف واجري.. لص يسرق سوبر ماركت بطريقة ماكرة فيديو

وثقت كاميرا المراقبة لقطات صادمة لرجل يسرق سوبر ماركت بطريقة ماكرة.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة دي موين بولاية آيوا بالولايات المتحدة الأمريكية، اللص وهو يشتري زجاجة مياه غازية وعندما راح يدفع ثمنها للبائعة، فتحت الأخيرة صندوق الكاشير ليقفز الرجل في ثوان فوق المنضدة ويسرق النقود من الصندوق وفر هاربا من المكان على الفور، وقفت البائعة لوهلة في صدمة ثم ركضت خلفه لكنها لم تتمكن من اللحاق به.

ووفقا لموقع لايف ليك، فإن جاستن وير، 38 عامًا، مطلوب في 11 حالة على الأقل منذ 26 يناير، في دي موين والضواحي المحيطة.

وقالت الشرطة إن كل سرقة وقعت في المتاجر من طراز مريح، ولكن خلال حادثتين، اعتدى اللص على البائعين.