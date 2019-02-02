كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - ننشر شروط التقدم للمسابقة الأدبية المركزية 2019

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عن المسابقة الأدبية المركزية لعام 2018-2019، في مجالات "الرواية، المجموعة القصصية، شعر الفصحى، شعر العامية، الدراسات النقدية، مسرح الطفل".

وتنقسم شروط المسابقة ونظامها على النحو التالي:

الرواية

ألا يقل عدد صفحات الرواية عن 70 صفحة منسوخة على كمبيوتر بفونت 14.

المجموعة القصصية

ألا يقل عدد القصص عن خمس عشرة قصة، أو في حدود 70 صفحة.

ديوان شعر الفصحى

ألا يقل عدد القصائد عن 15 قصيدة أو في حدود 70 صفحة.

ديوان شعر العامية

ألا يقل عدد القصائد عن خمسة عشر قصيدة أو في حدود 70 صفحة.

مسرحية الأطفال

أن تكون موجهة إلى شريحة عمرية منصوص عليها من المؤلف وألا تزيد عن 50 صفحة.

الدراسات النقدية

يكتب المتسابق دراسة نقدية حول أحد الموضوعات الآتية، تجليات التراث في إبداع شعراء محافظتي، تجليات الحداثة في القصة القصيرة في محافظتي، إبداع في مواجهة الإرهاب.

ويشترط في الدراسة النقدية ما يلي:

أن تكون مكتوبة باللغة العربية الفصحى وأن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي، ألا يقل عدد صفحات الدراسة عن 100 صفحة.

شروط عامة:

1- تقدم جميع الأعمال من 3 نسخ مكتوبة بالكمبيوتر مع نسخة إلكترونية على أسطوانة مضغوطة.

2- تستبعد إداريًا الأعمال المكتوبة بخط اليد أو الأعمال المدون على أي من صفحاتها الداخلية اسم المتسابق أو بياناته الشخصية، أو غير الملتزمة بموضوع المسابقة النقدي في الدراسات النقدية.

3- يقدم المتسابق إقرارًا بأنه لم يسبق له تقديم عمله إلى أي مسابقة أخرى، ولن يقدم إلى أي مسابقة أخرى قبل الإعلان عن النتيجة، وأنه لم يفز في المسابقة من 5 سنوات مضت، ولم يتعاقد عليه مع أي جهة للنشر، ويتحمل جميع التبعيات الأدبية والقانونية، إذا ثبت أن العمل مأخوذ عن الغير ويوقع على هذا الإقرار أمام الموظف المسئول بالفرع الثقافي أو الإدارة المختصة.