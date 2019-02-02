كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - المكتبة الأكاديمية تطرح 32 عنوان جديد في معرض الكتاب

كتب : نبيل سيف

طرحت المكتبة الاكاديمية abc32 عنوان جديد ،بمناسبة الدورة ال50 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ،بالاضافة الى الاصدارات الاخرى التى تشارك بها فى المعرض والتى تصل الى قرابة 1000 عنوان فى كل الفروع.

وشملت الاصدارات الجديدة ،الاجزاء الخمسة من " اوراق عبد الناصر الشخصية ...يخط يده" من تأليف الدكتورة/ هدى عبد الناصر بالإضافة الى :

- " حياة طه حسين من عاجز الى معجزة " لرجب البنا

- " حواديت مهاجر " للدكتور رفعت شلبى .

- "الزيوت العطرية ونباتاتها " للمؤلفين د.امام نوفل ود.فردوس عبد السلام

- "الفيزياء فى عصورها الاولى " للدكتور ابراهيم فوزى وزير الصناعة السابق

- "رنين اجراس الصمت..قصص وحوارات " للاستاذة مديحة خطاب

- و4 كتب للدتور/ اويس عطوة الزنط عن تطور الفكر الاقتصادى ،والسياسى ،والمجتمع الدولى .

- "ماذا خسرت مصر بالعشوائيات " للدكتور ايمن شاهين

- "الاطار القانونى لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فى القانونين التونسى والليبى "للدكتور / محمد البشير حميده

- " لغة التصميم الحضرى "للدكتور / هشام جلال ابو سعدة .

وقال الاستاذ/ احمد امين رئيس مجلس ادارة المكتبة ، ان المكتبة تخوض معرض القاهرة للكتاب هذه الدورة ال50 ،باصدرات فى كافة الموضوعات ،والقضايا ،والعلوم، والاداب ،والثقاقة ،والادب ،و...الخ

مشيرا الى ان المكتبة حققت خلال عام واحد تقدما كبيرا فى النشر المباشر والنشر المشترك والتوزيع للاخرين ،وذلك بهدف توسيع رقعة الكتاب العربى العلمى المتميز فى العالم العربى الحبيب ومصر الجميلة .

واوضح الاستاذ/ احمد امين ان المكتبة الاكاديمية abcاستطاعت خلال اعوام قليلة فى عالم الكتاب العلمى والاكاديمى كتبا عديدة وعناوين كثيرة جميعها بأجنحة المكتبة بمعرض الكتاب او فروعها بالدقى .



