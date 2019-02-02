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كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - مصر تعلن عن كشفها الأثري الأول في 2019.. صور
أعلنت وزارة الآثار المصرية، الأحد، عن أول كشف أثري في عام 2019، بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا جنوبي البلاد، والذي يضم نحو 40 مومياء.
وكشفت وزارة الآثار عن جبانة بمنطقة تونا الجبل تحتوي على مجموعة من التوابيت الحجرية، تضم 40 مومياء مغطاة بطبقات من "الكارتوناج"، وعدد من الأقنعة التي كانت تغطي أوجه المومياوات، ومجموعة من الأواني الفخارية، من بينها 10 مخصصة لأطفال.
وأضافت أنه تم العثور على المومياوات في البئر الذي تم بناؤه داخل المقبرة.
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