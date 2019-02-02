كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - غدا.. طقس مائل للدفء بالوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 11 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على والوجه البحرى والقاهرة حتي شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية و الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة علي بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة ، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة ، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجة ، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 19 درجة والصغر 00 درجة.