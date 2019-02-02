كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - مانشيني يستدعى 32 لاعبًا استعدادًا لتصفيات يورو 2020
مانشيني
كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قائمة الأزوري التي تستعد لمواجهتي فنلندا وليشتنشتاين، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
وشهدت قائمة الأزوري، انضمام فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، وهداف الدوري الإيطالي الحالي برصيد 16 هدفا، ليعود بعد غياب طويل لارتداء قميص الأزوري.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن مانشيني استدعى 32 لاعبًا، سيجتمعون يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 4 و5 من فبراير/ شباط، في معسكر قصير ليسمح لمانشيني في تقرير وبدء تحضيراته قبل المباريات المرتقبة في مرحلة التصفيات.
وجاءت قائمة الأزوري كالآتي:
في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، أليكس ميريت، سيلفاتوري سيريجو.
خط الدفاع: أليساندرو باستوني، كريستيانو بيراجي، جورجيو كيليني، أندريا كونتي، دومينيكو كريشيتو، ماتيا دي تشيليو، أليساندرو فلورينزي، أرماندو إتزو، مانويل لاتزاري، أليسيو رومانيولي، ليوناردو سبينازولا.
في الوسط: نيكولو باريلا، ماركو بيناسي، بريان كريستانتي، روبيرتو جاليارديني، لورينزو بيليجريني، ستيفانو سينسي، ساندرو تونالي، نيكولو زانيولو.
وفي الهجوم: دومينيكو بيراردي، فيديريكو بيرنارديسكي، فيديريكو كييزا، ستيفان الشعراوي، روبيرتو إنجليسي، لورينزو إنسيني، مويس كين، كيفين لاسانيا، ماتيو بوليتانو، فابيو كوالياريلا.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشيني يستدعى 32 لاعبًا استعدادًا لتصفيات يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.