كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:41 مساءً - طاقم بحريني لإدارة لقاء العين والهلال بدوري أبطال آسيا

نواف شكرالله

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء العين الإماراتي والهلال السعودي، بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، إلى طاقم تحكيم دولي بحريني.

وسيقود المباراة، الحكم المونديالي نواف شكرالله، ويعاونه المونديالي ياسر تلفت، ومحمد جعفر، والحكم الرابع إسماعيل حبيب، فيما سيكون العراقي علاء عبدالقادر، مقيمًا للحكام.

وستقام المباراة، يوم 8 مارس/أذار المقبل في الإمارات.

ويعتبر نواف شكرالله، وياسر تلفت، ومحمد جعفر وإسماعيل حبيب، ضمن نخبة حكام قارة آسيا للعام 2019، كما أن الثلاثي شكرالله، وتلفت، وجعفر أنهوا مشاركتهم في كأس آسيا 2019.