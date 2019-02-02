موديلات بناطيل للأوراك الكبيرة من مجموعات ريزورت 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - تعاني كثيرات من النساء في الوطن العربي مشكلة الأوراك الكبيرة، التي تشكل عائقًا بينهنّ وبين القوام الرشيق الذي لطالما حلمنَ به، وأحيانًا تكون المشكلة وراثية لا تنحل مع الحميات الغذائية، أو حتى مع ممارسة التمارين الرياضية، ويكون الحل الوحيد في هذه الحالة هو عن طريق اختيار الأزياء المناسبة، ولهذا قمنا اليوم بجمع عدد من موديلات البناطيل الأنيقة من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية لموسم ريزورت 2019 والتي من الممكن أن تساعدكِ في حل مشكلة الأوراك الكبيرة. وإليكِ بعض الأمثلة.



البناطيل الواسعة ذات الخصر العالي:



أحد أفضل الخيارات هي البناطيل الواسعة ذات الخصر العالي، التي شاهدنا منها العديد من التصاميم اللافتة لدى كل من إيزابيل مارانت Isabel Marant، وسلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamao وجيورجيو أرماني Giorgio Armani.





البنطلون الأسود الكلاسيكي:



هذا النوع من البناطيل يجب أن يتوافر في خزانة جميع السيدات، حيث إنه كلاسيكي ولا يخرج من الموضة، ومن الممكن أن يخفي عيوب الجسم بطريقة مثالية، وقد شاهدنا منه القصات الواسعة أو المستقيمة لدى كل من بادلي ميشكا Badgley Mischka، واسكادا Escada، ورالف لورين Ralph Lauren.





اختاري البناطيل المطبعة أو المعرقة:



من بين الخيارات المميزة التي ننصحكِ باختيارها لإخفاء الأوراك الكبيرة، هي البناطيل المطبعة أو المعرقة، ومن الممكن أن تكون مقلمة أو مزينة بنقشة النمر أو بنقشة الكارو، وقد شاهدنا أجمل التصاميم منها لدى كل من برابال غورنغ Prabal Gurung، وفيلوسوفي Philosophy، وأوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta.





موديلات بناطيل مثالية لإخفاء الأوراك الكبيرة، اخترناها لكِ من مجموعات ريزورت resort 2019 شاهديها بالصور واختاري التصميم الذي يناسبكِ.

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