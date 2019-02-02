ماريا كاري تعتمد الأزياء المحتشمة قبل حفلها في السعودية!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - لأول مرة تقوم النجمة العالمية الشهيرة ماريا كاري Mariah Carey، بإحياء حفل خاص بها في السعودية، ولهذا فقد كان لهذا الحدث وقع كبير ومتابعة خاصة من قبل وسائل الاعلام وجمهورها المنتشر حول العالم، ومن المعروف عن ماريا كاري اطلالاتها الجريئة وأسلوبها الفاضح نوعًا ما في الموضة، لكننا لاحظنا أنها وقبل موعد الحفل في السعودية اتجهت اطلالاتها نحو الأسلوب المحافظ والمحتشم نوعًا ما، ربما كان الأمر مجرد صدفة أو ربما كانت تستعد لهذا الحفل من جميع الجوانب بما فيها الأزياء.



فساتين محتشمة اختارتها ماريا كاري على المسرح في السعودية:



أحيت النجمة ماريا كاري Mariah Carey مساء أمس حفلها الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وقد اختارت على المسرح فساتين استعراضية براقة لكن بقصات محتشمة، مراعاةً للعادات والتقاليد في المملكة، الفستان الأول اختارته باللون الفضي بينما الأسود كان خيارها للفستان الثاني.





وقبل موعد الحفل كنا قد شاهدنا ماريا كاري أيضًا في عدد من التنسيقات المحتشمة، وإليكِ بعض الأمثلة:



ماريا كاري في التنورة الماكسي والسترة الجلدية:



في أحد المشاوير الصباحية شاهدنا ماريا كاري Mariah Carey وقد اختارت تنورة ماكسي مزينة بالكسرات باللون الأسود، نسقت معها جاكيت جلد بتصميم عصري، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ، ونظارات شمسية كبيرة بعدسات معدنية باللون الفضي.





الطبعة العسكرية بأسلوب ماريا كاري:



كما شاهدنا ماريا كاري Mariah Carey في أحد المشاوير المسائية وقد اختارت "لوك" شبابيًّا، نسقت فيه بنطلونًا من الجلد الأسود، مع توب قطنية ومن فوقها سترة مطبعة بالنقشة العسكرية الرائجة هذا الموسم، وقد أكملت اللوك بحذاء أسود ونظارات شمسية كبيرة، وبعض المجوهرات اللافتة.







ماريا كاري على المسرح في فستان من الترتر:



في حفل سابق لها منذ شهور عدة، اختارت ماريا كاري Mariah Carey اطلالة محتشمة نوعًا ما على المسرح، اعتمدت فيها فستان ميدي من الترتر البراق باللون البنفسجي، بقصة ضيقة وأكمام طويلة، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ وأقراط ماسية لافتة.





شاهدي اطلالات ماريا كاري Mariah Carey التي اعتمدتها قبل حفلها في السعودية، وأخبرينا رأيكِ بها.

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