فساتين خطوبة مزينة بالفيونكات 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - تعتبر الفيونكات Bows من اللمسات التي تضيف لمسة رومانسية للفساتين، ولذلك تفضل كثير من الفتيات إختيار فساتين خطوبة مزينة بفيونكات.

من أسبوع الموضة الراقية بباريس، إخترنا لكِ أجمل فساتين بفيونكات قدمها المصممين، لتستوحي منها إطلالتك المميزة في هذا اليوم.

تزينت بعض الفساتين بالفيونكات الكبيرة على الصدر، مثل الفستان الأحمر من Alexis Mabille، بالإضافة إلى بعض فساتين جورج شقراGeorges Chakra بالألوان النابضة بالحيوية.



وبرزت الفساتين الصغيرة على الصدر في تصاميم مميزة من توقيع رالف وروسو Ralph & Russo، وجيامباتيستا فالي Giambattista Valli.

كما قدمت دار جيامباتيستا فالي فستان منفوش بقصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف High Low Dress، ومزين بفيونكة حول الخصر.

أيضاً قدمت بعض الماركات فساتين أنثوية ومزينة بفيونكات الكتف، مثل الفستان بالتصميم البسيط مع الفيونكة الوردي من Yolancris، والفستان بالفيونكة السوداء من رالف وروسو Ralph & Russo.



ويعد المصمم جورج شقرا Georges Chakra من أبرز المصممين الذين قدموا الفساتين المزينة بفيونكات بموديلات متنوعة، منها الفيونكة الجانبية الكبيرة أو الفيونكات الصغيرة أسفل الصدر.

وتميزت فساتين جورج شقرا بألوانها الجذابة والمثالية لحفلات الخطوبة الصيفية، مثل اللون البرتقالي والأصفر والسيمون.