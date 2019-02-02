أحمر شفاه مخملي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - ترغب بعض السيدات في الحصول على أحمر شفاه مخمليّ بمسحة واحدة. اتّبعي هذه النصائح لتبدو شفتيك ممتلئتين بأسلوب أنيق وبعيد عن المبالغة، تعكس إشراقة ورونق المكياج مهما كان بسيطاً وطبيعيّاً.



• ابدئي بتحديد الشفاه بقلم التحديد بتركيبة مات Matte غير لامعة منعاً لتسرّب اللّون لاحقاً ولكي تبدو الشفاه مكتنزة. احرصي على اختيار لون لحميّ ليبدو اللّون الأحمر المخمليّ أكثر بروزاً.

استعيني بفرشاة أحمر الشفاه لتوزيع طبقة اللّون المخمليّة المطفأة أو النصف اللّامعة بلون دافىء مناسب لشفتيكِ وبشرتكِ.





• يمكنك ِالحصول على أحمر شفاه مخمليّ، إمّا كأحمر شفاه "روج" أو غلوس يوزّع بسهولة فائقة على الشفاه، فيمنحها لوناً ساحراً غير مبالغ به وحجماً ممتلئاً بعد مسحة واحدة منه فقط.



• احرصي على تطبيقه مع مكياج عيون خفيف أو مع آيلاينر دون تكثيف الظلال وتسريحة شعر ناعمة، إمّا مرفوعة أو منسدلة لإبراز ملامح الوجه.



أضيفي لمسة ساحرة على إطلالاتكِ الجماليّة بـ أحمر شفاه مخمليّ جريء ولافت بالدرجات التي اخترناها في الصور المرفقة واجذبي الأنظار في مناسباتكِ المختلفة بهذه الألوان الآسرة والمطفأة التي تليق بأوقات النهار والمساء.

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