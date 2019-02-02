كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 فبراير 2019 02:25 مساءً - يؤثر شكل الأظافر على شكل اليد، لا على الطلاء فقط. قد تختارين ما تجدينه مواكباً للموضة أو ما اعتدت اعتماده سابقاً. لكت اليوم، ليس من الضروري التوجه أسبوعياً إلى صالونات التجميل لتقليم اظافركِ ، إذ بإمكانكِ الآن تقليمها بنفسكِ وبكلّ سهولة.

تعلمي طريقة تقليم الاظافر في المنزل واختاري الشكل المناسب لأظافرك:





طريقة تقليم الاظافر



تنظيف الاظافر :

تأكّدي من إزالة آثار طلاء الأظافر القديم بالكامل مركّزة على الزوايا المحدّدة من خلال إستعمال عيدان التنظيف القطنية ومزيل الطلاء.

برد الاظافر :

إستعملي المبرد لتنسيق شكل الأظافر إن دائريّاً أو بشكل مربّع.

نقع الأظافر:

نقعي يديكِ لمدّة 10 دقائق في وعاء ومن الماء الساخن ومن المفضّل إضافة نقطتين من زيت اللوز وفي حين عدم توفّره القليل من الصابون المرطّب وذلك لتليين الجلد الميت وإهاب الظفر.

فرك الاظافر :

بواسطة الفرشاة، أفركي أظافركِ والجلد الميّت المحيط بها لتقشيره.

تهيئة الإهاب :

بواسطة عود خشبي أو معدني، أرجعي اللحم الميت (الإهاب أو اللحميّة) إلى الخلف لتوسّعي مجال الأظافر وتسهّلي عمليّة قصّ الزوائ



قصّ الزوائد:

شذبي من خلال مقصّ مخصّص الإهاب المحيط بالظفر وزوائد الجلد الميّت.

تنظيف تحت الظفر:

ومي بتنظيف الرواسب العالقة تحت أظافركِ وإحرصي على غسل يديكِ جيّداً بعدها.

تطبيق طبقة الأساس:

إن كنتِ تحضّرين لطلاء أظافركِ أو تريدين تركها دون أيّ لون، من المهمّ وضع طبقة أساس لماعة على الظفر لحمايته من العوامل الخارجيّة ومنع تكسّره. تستطيعين إختيار طلاء أساس مغذٍّ ومقوٍّ لتعزيز صحّة أظافركِ.



طريقة اختيار الشكل المناسب لتقليم أظافرك

أولاً: خلال طريقة تقليم الاظافر في المنزل، عليك معرفة أنّ شكل الأظافر يعكس شخصيتك. لذلك، عليك التركيز ـ بالدرجة الأولى ـ على إيجاد شكل مستطيل لإبراز أظافرك. والقاعدة الأساسية هي استخدام الأظافر لاستكمال وجعل اليد كلها تبدو جميلة.



على سبيل المثال: إذا كانت أظافرك طويلة، وواسعة، ومربّعة عند القاعدة، فالخيار الأفضل لك هو اختيار الشكل البيضوي.



من خلال طريقة تقليم الاظافر في المنزل ، اعلمي أن تطويل الأظافر بجعلها مستديرة سيجعل شكل الأظافر أكثر بساطة والأصابع طويلة، في حين أنّ اختيار الشكل المربّع لهذا النوع من الأظافر سيجعل أصابعك تبدو أقصر والأظافر أوسع. مع ذلك، إذا كان لديك الجرأة لتجربة شكل أو لون جديد ترغبين فيه فلا تتردّدي، ولا بأس في كسر القواعد.

كما يُمكنك اعتماد شكل جديد من خلال طريقة تقليم الاظافر في المنزل، وهو برد الجانبين بلطف، من دون ترك أيّ زوايا حادّة.

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