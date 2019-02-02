كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - أيمن حفني يتوصل للسبب الحقيقي وراء رفض رحيله عن الزمالك

أيمن حفني

توصل أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للسبب الحقيقي وراء عدم رحيله في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت منذ أيام قليلة.

وخرج حفني من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، وأبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن فريقه للحصول على فرصة للعب في ظل تقلصها مع فريقه طوال الفترة الماضية.

وأن حفني اكتشف أن جروس وافق على رحيله عن القلعه البيضاء على الرغم من علم اللاعب بتمسك المدير الفني ببقائه داخل الزمالك.

وكشف اللاعب من حديث بعض المقربين لمجلس الإدارة، أن السبب الحقيقي وراء رفض رحيله هو إدارة النادي التي تمسكت ببقاء اللاعب وتم تبرير رفضه بتمسك جروس لإقناعه بالبقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني غدًا الأحد في افتتاح درو المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.