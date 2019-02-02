كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - ياحلاوووووة : الرشوه لها مواصفات قياسية صناعة مصرية

قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة أنه تم الانتهاء من المواصفة القياسية المصرية الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي تتضمن المتطلبات مع إرشادات للاستخدام من خلال وضع نظام إدارة مكافحة الرشوة وتطبيقه والحفاظ عليه ومراجعته، وتحسينه حيث يمكن أن يكون النظام قائماً بذاته أو يمكن دمجه في نظام إدارة متكامل.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 328 مواصفة قياسية مصرية بقطاعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ومقاييس الصيانة الميكانيكية.

وقال "عفيفي" إن المواصفات التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة تنوعت ما بين المواصفات الجديدة والمقدمة بغرض التعديل أوالتبني أوالتحديث أو الإلغاء أوالتصويب.

وشملت 38 مواصفة في قطاع الغزل والنسيج 42 مواصفة في قطاع الهندسية و30 في قطاع الصناعات الغذائية و127 في قطاع الصناعات الكيماوية و91 في قطاع المقاييس، مشيراً إلى أنه تم إعداد هذه المواصفات بالتعاون والتنسيق بين هيئة المواصفات والجودة وكافة قطاعات الصناعة والغرف الصناعية.

وأشار الى أن أهم المواصفات التي تم اعتمادها في قطاع الغزل والنسيج شملت النسجيات والأجولة المصنعة من ألياف البولى إيثلين العالية الكثافة وألياف البولى بروبلين لتعبئة 50و25 كجم، وطرق اختبار أقمشة التريكو وأغطية الأرضيات النسجية وطرق اختبار لتحديد تماسك شعيرات الوبرة باستخدام جهاز مارتندال المعدل الى جانب التوصيف.

وأضاف أن اهم المواصفات القياسية الجديدة التي تم عرضها في قطاع الصناعات الهندسية شملت كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياه الفورية وسخانات المياه الفورية وطرق قياس الأداء، بالإضافة إلى بطاقة كفاءة الطاقة للأفران المنزلية التى تعمل بالغاز والأجهزة التعويضية والتقويمية في حالة نقص الأطراف إلى جانب طريقة وصف مكان البتر للطرف السفلى والأجهزة التعويضية والتقويمية في حالة نقص الأطراف وطريقة وصف مكان البتر للطرف العلوي.

وأوضح عفيفى، أن أهم المواصفات القياسية الجديدة التي تم اعتمادها في قطاع الصناعات الصناعات الغذائية تضمنت الاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية والسائل الإلكترونى، بالإضافة إلى زيوت الأسماك.

بينما شملت المواصفات التي تم اعتمادها بقطاع الصناعات الكيماوية المبيدات الحشرية المستخدمة كطعوم، والمبيدات الحشرية الطاردة للبعوض المستخدمة على الجلد وألواح الزجاج المقسى حرارياً للاستخدام فى صناعة الأجهزة المنزلية وأدوات العناية بالطفل وعربات ذات عجلات لنقل الطفل ومتطلبات الأمان وطرق الاختبار والطباشير.

وتابع أن أهم المواصفات التي تم اعتمادها في قطاع مقاييس ممارسة مهنة الصيانة الميكانيكية، شملت ممارسة مهنة صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية وممارسة مهنة صيانة وتشغيل وحدات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء (الخلايا الفوتوفلطية) والدليل القياسى لتحليل المياه بتطبيق التناضح العكسى والترشيح النانونى، بالإضافة إلى الممارسة العملية لقياس الجرعة الإشعاعية الخاصة بتشعيع الدم وأجهزة الأشعة فوق البنفسجية ومعلومات السلامة للتعرض البشرى المسموح به وصمامات التحكم فى العمليات الصناعية وتفاصيل التركيب لمواضع ربط صمامات التحكم، بالإضافة إلى محدد موضع التركيب على المشغلات الخطية، والتقنيات النانوية وتوصيفات المواد إلى جانب دليل إرشادى لتوصيف الأجسام النانوية.