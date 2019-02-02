كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - طريقة عمل ليزي كيك بالحليب المكثف من غير تكاليف



اعرفي النهاردة طريقة عمل ليزي كيك بالحليب المكثف من غير تكاليف حيث أن ليزي كيك بالحليب المكثف من أهم الحلويات التي يجب أن تقوم الأم بتحضيرها لأطفالها، لذلك يجب عليها كل يوم تعلم طريقة جديدة لتغيير الروتين. مقادير طريقة عمل ليزي كيك بالحليب المكثف من غير تكاليف - الكاكاو: 4 ملاعق كبيرة - سكر البودرة: كوب - الزبدة: 3 ملاعق كبيرة (مذابة) - بسكويت: 2 باكيت - الفانيليا: ملعقة صغيرة - حليب مركز محلى: نصف علبة طريقة تحضير ليزي كيك بالحليب المكثف: قومي بتفتيت البسكويت في طبق، واتركيه جانبًا. في طبق آخر، ضعي الزبدة، والحليب المكثف المحلى، وحركي باستخدام المضرب اليدوي. ثم أضيفي السكر البودرة، وحركي مرة أخرى، ثم أضيفي الكاكاو بالتدريج مع التحريك المستمر. ثم ضعي كمية البسكويت المفتت فوق خليط الكاكاو والزبدة، وقلبي المكونات حتى تتجانس. بطني قالب الكيك الإنجليزي بورق الزبدة، وضعي خليط الليزي كيك به، وأدخليه للفريزر لمدة لا تقل على ساعتين. ثم قطعيه وقدميه باردًا.

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