كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - بروتوكول تعاون بين الصحفيين والإنتاج الحربى لإنشاء مستشفى ومصنع ورق

وقع الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، اليوم السبت بروتوكولين تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور اللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، لإنشاء مستشفى وعيادات خارجية للصحفيين تابعة للنقابة ومصنع ورق يتبع مؤسسة الأهرام، وتم توقيع البروتوكول بمقر وزارة الإنتاج الحربى بحضور عدد من قيادات الوزارة والصحفيين .

وقال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة: إننا نسعى لإنشاء مستشفى على أعلى المستويات، يخدم الصحفيين وأسرهم، من خلال البروتوكول الذى ستعقده النقابة مع وزارة الإنتاج الحربى غدًا، لتنفيذ المشروع، بعد عرضه ودراسته على مجلس نقابة الصحفيين، وستكون للوزارة مسئولية التنفيذ، لافتا اننا سعداء بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى فى تأسيس المستشفى لخدمة الصحفيين، وميزة التعاون اننا عقدنا بروتوكول مع بيت خبرة مثل وزارة الإنتاج الحربى.

ومن جانبه قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى ، اننا نتشرف بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لانشاء المستشفى التابعة للنقابة ، وكذلك مصنع الورق فى رشيد الذى سيغطى حاجة مصر للورق بل سيخدم الشرق الاوسط ، ويوجد عدة خطوط انتاج فى هذا المصنع يخدموا على مصر فى الجدوى الاقتصادية ، لافتا ان نقابة الصحفيين صرح كبير ونشرف بالعمل والتعاون معها.