كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - بشاير الخير.. زيادة مساحات الأراضى المنزرعة بنجر سكر إلى 610 آلاف فدان - صور

كتب: محمود الشريف

بدأت شركة الدلتا لبنجر السكر، استلام محصول البنجر من المزارعين من عروة التبكير وبدء انتاج السكر المحلى، حيث يتم استلام كميات تقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا لتشغيل الطاقة الإنتاجية الخاصة بمصنع الشركة لإنتاج 3 الاف طن سكر يوميا، حيث تم بدء تبكير موسم انتاج السكر من البنجر هذا العام بحوالى أسبوعين عن العام الماضى بسبب نجاح الشركة فى التعاقد على زيادة مساحات الأراضى المنزرعة بنجر فى عروة التبكير، ومن المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر طوال الموسم .

ووجه الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه مع شركات انتاج السكر بتيسير عمليات توريد محصول البنجر من المزارعين ،وان يتم وفق جدول منعا لتكدس السيارات امام المصانع بالاضافة الى صرف مستحقات المزارعين أول بأول ، لافتا الى إن الوزارة والشركات التابعة لديها مخزون من السكر يكفى احتياجات المواطنين عدده أشهر بجانب انتاج السكر المحلى حاليا ، الأمر الذى يؤكد وجود مخزون استراتيجى من السكر يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يتم توفير مخزون استراتيجى لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وقام الدكتور أحمد أبو اليزيد بجولة ميدانية فجرا على مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية خطوط الانتاج وتوفير أدوات السلامة للعاملين فى ظل التطورات الكبيرة التى شهدها مصنع الشركة على مدار الايام الماضية استعدادا للموسم الحالى وحضور " ابو اليزيد" استلام أول دفعات من محصول بنجر السكر وقام بصرف مكافأة لاول 5 سيارات قامت بنقل المحصول مِن أراضى المزارعين الى مصنع الشركة.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، إن الشركة نجحت هذا العام فى التعاقد مع المزارعين خلال الموسم الحالى على زراعة بنجر السكر بمساحات أراضى تزيد عن العام الماضى بما يقرب من 21 ألف فدان، مقارنة السنوات الماضية، حيث تم زراعة أكثر من 110 آلاف و500 فدان منهم لأول مرة 61 ألف فدان تم زراعتهم فى عروة التبكير مقارنة بـ 40 الف فدان فى عروة التبكير العام الماضى ، ﻭانه من المستهدف انتاج كميات من السكر 300 الف طن هذا الموسم بزيادة عن العام الماضى حوالى 40 ألف طن بجانب أيضا إنتاج 120ألف طن "تفل بنجر" يستخدم فى صناعة الأعلاف وكذلك إنتاج 110 ألف طن مولاس وذلك بكميات تزيد عن العام الماضى بحوالى اكثر من 20 الف طن .

وأضاف أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين، وتم تطوير مصنع الشركة للاستعداد للموسم الحالى، كما تم تطوير أسطول السيارات التابع للشركة ويتم نقل محصول البنجر من حقول المزارعين الى مصنع الشركة مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام بما يضمن عدم حدوث تكدس السيارات، وكذلك صرف مستحقات المزارعين أول بأول، كما يتم صرف عدده حوافز مالية لكل من يورد محصول البنجر فى عروة التبكير، وكذلك صرف حوافز أخرى لمن يقل نسبه الشوائب فى محصوله ولمن يزيد نسبه الحلاوة فى البنجر، إضافة إلى علاوة دعم تقاوى بنجر السكر للمزراعين بنسبة دعم 75%، كما تم تحديث معامل استقبال البنجر الخاصة بتحاليل مراحل انتاج السكر وكذلك تطوير الموازين بالمصنع .

وأوضح أن موسم البنجر هذا العام يبشر بالخير فى انتاج السكر المحلى نظرا لزيادة مساحات الأراضى المزروعة بنجر السكر فى مصر إلى 610 ألف فدان، مقارنة بمساحات كانت لا تتجاوز 500 ألف فدان على مدار عدة سنوات ماضية وذلك بزيادة 110 آلاف فدان هذا العام، الأمر الذى يعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج، كما أن شركة شركة الدلتا لبنجر السكر قامت بنشر حقول التوعية حول أهمية زراعة وانتقاء تقاوى حديثه للبنجر حيث بدأت هذا العام فى زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ ،بمساحات تتجاوز 400 فدان بتقاوى.



