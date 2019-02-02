كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - مصطفي شعبان يستأنف تصوير مسلسل "أبو جبل "





دأ الفنان مصطفى شعبان، صباح اليوم، تصوير أولى مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد "أبو جبل" فى أحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم.

"أبو جبل" هو الاسم الذي استقر عليه صناع العمل للمسلسل مؤخرا، حيث كان يحمل اسم "بيت راضي" وتجمعه المشاهد بمعظم الفنانين المشاركين فى العمل.

"أبو جبل" إخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة والإعلان عن أسمائهم.

ويسجل "أبو جبل" التعاون الثانى على التوالى بين مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير وأحمد صالح وشركة سينرجى بعد مسلسل "أيوب" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته أيتن عامر، دياب، ميرهان حسين، هنا الزاهد، محمد لطفى، محمد على رزق، وزكى فطين عبد الوهاب.

