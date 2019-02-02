كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 02:16 مساءً - أمل حجازي تطرح كليب "حجابك تاج"



تستعد الفنانة اللبنانية أمل حجازي، اليوم لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "حجابك تاج" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب". "حجابك تاج" كلمات سلمي رشيد، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع حسام المصعبي. يذكر أن أبرز أعمال أمل حجازي الفنية، كل من أغنية "لبيك اللهم لبيك"، و"يا رب"، و"الهداية"، وغيرها من الأغاني المتنوعة.



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