"رضوى" تروى معاناتها مع زوجها: "عايز يطلقني علشان بوظت الغسالة"

"انقذوني منه كل شويه يضربني ويبقى عايز يطلقني لأتفه الأسباب"، هكذا بدأت "رضوى. م"، 27 عامًا، حديثها لـ"هُن"، بعد علاقة زواج استمرت 3 سنوات حاولت من خلالها الزوجة التعامل مع عيوب زوجها التي ظهرت قبل مرور عام على الزواج.

صدام دائم بين الزوجين، تقول الزوجة الثلاثينية: "كنت حاسه قبل الجواز أن هو بخيل بس حاولت أكدب إحساسي علشان كنت بحبه أي عيب كنت بحاول اتجنبه"، حياة زوجية استمرت 3 سنوات لم تسفر عن إنجاب أطفال.

لم يمر سوى عام واحد على الزواج وظهرت عيوبه التي لم تتمكن الزوجة من تجنبها، وتقول: "كل ما كنت بطلب منه فلوس يخوني ويقولي الفلوس اللي بسبها بتروح فين مع إنه مكنش بيسيب غير 200 جنيه في الشهر".

تحولت الحياة بينها وبين زوجها الذي يعمل في مجال النجارة إلى شبه مستحيل، للتشكيك طوال الوقت في زوجته، وتابعت: "مفيش حاجة كانت بتبوظ في البيت كان بيرضى يصلحها أو يجيب غيرها لحد ما أعصابي تعبت".

وقائع متكررة حاولت "رضوى"، تجنبها لاستكمال حياتها مع زوجها صاحب الـ30 عامًا: "استحملت منه حاجات صعبة أوي إن حد يتخيلها بخل وضرب وإهانه وتشكيك فيا أني باخد الفلوس أصرفها على حد تاني وفي الآخر رمى عليا يمين الطلاق علشان الغسالة باظت".

واستكملت "رضوى": "في يوم وأنا بشغل الغسالة مشتغلتش ولما قولتله لازم نجيب واحدة تانية لأنها بقت قديمة ومش هتشتغل أكتر من كده اتهمني إني مينفعش أكون ست بيت وهددني إنه هيتجوز واحدة تانية تعرف تحافظ على فلوسه ورمى عليا يمين الطلاق".

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