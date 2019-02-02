علماء يكشفون العلاقة بين تناول وجبة الإفطار وإنقاص الوزن

ذكر علماء أستراليون، إن وجبة الإفطار رغم اعتبارها من الوجبات الأساسية خلال اليوم، لكن تناولها لا يساعد في تخفيض الوزن.

وأوضحت بيانات الدراسات السابقة، أن وجبة الإفطار تحتوي على أكثر من 260 سعرة حرارية، أي يكسب الشخص وزن إضافي بقدر 453.6 جرام مقارنة بهؤلاء الذين لا يتناولون وجبة الإفطار.

لكن يختلف خبراء آخرين مع الاستنتاج السابق، ويؤكدون أن وجبة الإفطار مصدر جيد لإمداد الجسم بالكالسيوم والألياف، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

كما أن تناول وجبة الإفطار يزيد أيضًا من مستويات التركيز والانتباه لدى الأطفال على وجه الخصوص، كما يمنح الجسم طاقة ويمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

وأظهرت دراسة أسترالية، بعد تحليل نتائج 13 بحث، علاقة تناول وجبة الإفطار بتغير الوزن واستهلاك الطاقة، ووجدت دليلا ضعيفا يؤيد هذه الآراء، بحسب "بي إم جيه" الطبية، فعدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يكون طريقة جيدة لتقليل حجم السعرات الحرارية المكتسبة يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك رأت الدراسة، أن من يتناولون وجبة الإفطار يستهلكون سعرات حرارية أكبر بينما من لا يتناولون تلك الوجبة لا تكون لديهم شهية أكبر لتناول الطعام بعد الظهر.

وحذر الخبراء، من عدم تناول البالغين لوجبة الإفطار بهدف تقليل الوزن لأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وقال الدكتور كيفين والين، خبير علم النظم الغذائية ورئيس قسم علوم التغذية في جامعة كينجز كوليدج في لندن، إنه يجب ألا نكترث كثيرًا لمسألة استهلاك السعرات الحرارية كأول شيء في الصباح.

وأضاف: "هذه الدراسة لا تشير إلى أن تناول الإفطار ضار بالصحة، فتناول الإفطار مهم للإمداد بالعناصر الغذائية كالحبوب واللبن وهي عناصر مفيدة من أجل زيادة الكالسيوم والألياف".

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