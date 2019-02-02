تفاصيل اليوم الوحيد الذي عاشته أكبر معمرة في العالم سعيدة

توفيت أكبر معمرة في العالم في يناير الماضي، عن عمر ناهز الـ129 عاما، وكانت على وشك أن تكمل عامها الـ130 في يونيو، ووفقا لوثائق رسمية تتبع السلطات الروسية فإن كوكو إستمبولوفا، قد ولدت في 1 يونيو 1889.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن "كوكو" قالت إنها لم تستمتع طوال حياتها سوى بيوم واحد فقط، وهو اليوم الذي عادت فيه لبيتها الذي بنته بنفسها عقب عودتها من كازاخستان، وتعتبر كوكو إستمبولوفا، من بين الناجين من عمليات قمع ستالين ضد الشعب الشيشاني، وهي أكبر معمرة في العالم.

وعن وفاتها، قال حفيدها، إلياس أبوباكاروف، إنه زارها يوم 27 يناير، مشيرا إلى أنها كانت تضحك وتتكلم كعادتها بشكل طبيعي، متابعا: "وبعدها، بشكل مفاجئ، اشتكت من ألم في صدرها ثم ماتت في هدوء، وهي تصلي".

وكانت أكبر معمرة في العالم تعيش في منزلها بقرية "براتسكو"، رفقة أحفادها البالغ عددهم 21.

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