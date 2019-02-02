كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - تعرف علي .. سبب رفض الفنان أحمد زكي بطولة فيلم "أمريكا شيكا بيكا"

كشف الكاتب مدحت العدل، للمرة الأول أن الفنان الراحل أحمد زكي، كان مرشحًا لبطولة فيلم "أمريكا شيكا بيكا"، وأعجب جدًا بالسيناريو.

وقال خلال حلقة برنامج "فاكر الغنوة دي"، مع الفنان هشام عباس، والمذاع عبر إذاعة "إنرجي": "أحمد زكي، رفض الفيلم وقتها مؤكدًا أنه جيد ولكنه لن يقدم دور واحد وسط سبعة".

"أمريكا شيكا بيكا"، بطولة محمد فؤاد، والشحات مبروك، ونهلة سلامة، وشويكار، وأحمد عقل، وعماد رشاد، ومحمد لطفي، وتم طرحه عام 1993.

وكشف مدحت العدل، أنه ترك مهنة الطب من أجل الفن، وذلك بعد نجاح فيلم "آيس كريم في جليم"، الذي قام ببطولته الفنان عمرو دياب.

ووجه نصيحة لكل مستمعيه قال فيه:"ما أنصحش أي حد يسيب شغله ويتجه للفن إلا لو تأكد إنه موهوب".

وكشف خلال الحلقة أنه أثناء عمله في مهنة الطب بشركة بترول خارج القاهرة، اتصل عمرو دياب، بزوجته، وطلب أغنية من الكشكول اللي بكتب فيه وكانت "إيه بس اللي رماك"، ولحنها وعاد من السفر ليجدها مسجلة.