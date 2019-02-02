كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - أوباميانج يكشف عن مركزه المُفضل في الملعب

أوباميانج

كشف لاعب فريق آرسنال "بيير إيميريك أوباميانج" عن مركزه المُفضل في أرض الملعب.

ويقدم اللاعب الجابوني أداءً مميزًا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي حيث تمكن من تسجيل 15 هدفًا حتى الآن بعد مرور 24 جولة.

وقال "أوباميانج" في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "أنا أحب اللعب في مركز الهجوم الصريح، هذا أمر رائع حيث تتوافر بعض المنافسة مع المهاجمين الآخرين".

وأضاف: "ولكن إذا احتاجني المدرب في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن، لا توجد مشكلة، سألعب وسأمضي قدمًا وأقاتل من أجل الفريق، هذه ليست مشكلة".

وواصل: "علاقتي مع لاكازيت؟ لقد كنا متنافسين سابقين عندما كنا في فرنسا، لم أتوقع أن يكون صديقي، ولكن الأمر الآن مختلفًا، عندما جئت إلى هنا منحني الكثير من الثقة، لقد تحدثنا كثيرًا سويًا".

وأردف: "لدينا نفس الرؤية بشأن كرة القدم، وهو أمر جيد بالنسبة لنا، هذا الاتفاق يعمق علاقتنا في الملعب، عندما يمتلك أحدنا الكرة، الآخر يتجه بعمق إلى الداخل، الأمر يتعلق بالاحساس كثيرًا".