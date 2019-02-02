كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - محاضرة أخيرة للأهلي قبل التوجه لبرج العرب لمواجهة سيمبا

لاسارتى

يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفني للنادى الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبى الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزانى مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

‎ويعقد لاسارتى محاضرة للاعبين فى السادسة مساء اليوم فى فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة.

‎ومن المنتظر أن يراجع المدير الفنى خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة وإعلان التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء.