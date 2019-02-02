كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - محمد أبو الغار يتأهل لنهائى موتور سيتى المفتوحة للاسكواش

محمد أبو الغار

تأهل محمد أبو الغار، المصنف التاسع عالمياً، إلى الدور النهائي ببطولة موتور سيتى الدولية المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار . وتغلب أبو الغار على مواطنه زاهد سالم فى المباراة التي جمعت الثنائي المصري بالدور نصف النهائي من البطولة، بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/9، 6/11، 11/7، 11/9. فيما ودع مروان الشوربجى المصنف الثامن عالميا بطولة موتور سيتي من الدور نصف النهائي، عقب خسارته أمام منافسه دييجو إلياس بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-4, 11-1.

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