كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - الأمن يقتحم 82 بؤرة إجرامية بـ4 محافظات ويسقط 18 عصابة

شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، خلال أسبوع عن استهداف (82) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها (639 متهما).

كما تم تنفيذ (1871) حكم جناية، (159356) حكم حبس، (223561) حكم غرامة، (58897) حكم مخالفة.

كما ضبط (18) تشكيلًا عصابيًا ضموا (47) متهمًا، ارتكبوا (156) حادث سرقة متنوع، (23) سيارة مُبلغ بسرقتها، (161) قضية أحداث، (8817) قضية مرافق عامة.

كما تم كشف غموض (40) حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (56) متهما.

في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ إزالة (4273) حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، (278096) مخالفة مرورية متنوعة، (806) قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (871) متهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.