كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - استقرار أسعار الذهب اليوم 2 فبراير

أعلنت شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، بسبب الاستقرار في الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 558 جنيهًا، وعيار 21 سجل 651 جنيهًا، وعيار 24 بـ 744 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5210 جنيهات.

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس متضررة من بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا، لكنها سجلت ثاني أسبوع من المكاسب بدعم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيتأنى في رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1317.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في جلسة الخميس الماضي أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1326.30 دولار للأوقية، وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 بالمائة.

وقفز الذهب نحو 14 بالمائة منذ أن هوى إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف في أغسطس، فيما يرجع في الغالب إلى اضطرابات أسواق الأسهم وتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف دورة لزيادات أسعار الفائدة.