كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - شاهد.. كندة علوش تشوق جمهورها بهذة الصورة

شوّقت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها بصورة حديثة نشرتها لطفلتها "حياة" من زوجها الفنان عمرو يوسف.

كندة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وهي تمسك بقدمي طفلتها، دون أن تكشف عن وجهها.

الفنانة السورية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "حياتي وعمري"، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها بشدة، وطالبوها بنشر صورة لوجه ابنتها.

وكانت الفنانة السورية كندة علوش قد تزوجت من الفنان عمرو يوسف في مطلع عام 2017، بعد خطوبة قصيرة لهما، وتم الزفاف في أسوان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ورزقت كندة بمولودتها الأولى من عمرو، يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، وأطلقا عليها اسم "حياة"، ونشر عمرو صورة له مع رضيعته عبر صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الحمد لله والشكر لله وصلت بنتنا بالسلامة، انها فتاة".

وكانت كندة علوش قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصورة الفوتوغرافية بتول العوضي، والتي تعد أول جلسة تصوير لها بعد الإنجاب

وتألقت الفنانة السورية في الجلسة ببلوزة فضية شديدة الأناقة، من توقيع “سلطانة”، وجمعت شعرها للخلف وأسدلته على شعرها، بأنامل هيثم دهب.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة من تصميم ديما، وتزينت بمكياج قوي بلمسات الماكيير شريف تانيوس، في إطلالة من تنسيق الإستايلست ياسمين عيسى.



