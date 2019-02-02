كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - راشد: استرداد 2180 فدان أراضي املاك الدوله بالواحات البحرية

كتب: محمود الشريف

واصلت محافظة الجيزة حملاتها لازالة التعديات علي الاراضي املاك الدولة وذلك في اطار الموجة الثانية عشر التي بدأت خلال الشهر الحالي .

اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تم تنظيم عدد من الحملات بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى خلال الشهر الحالي تمكنت من استرداد 2180فدان اراضي املاك دولة أراضى زراعية و 9927م2 أراضى مبانى حيث تضمنت الاعمال تنفيذ 34 قرار إزالة لتعديات علي الاراضي تمثلت في مباني وغرف مقامه بالطوب واسوار خرسانية إضافة الى إزالة سواتر ترابية وزراعات غير مثمرة واسوار خرسانية بمركز الواحات البحرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة .

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية باستمرار حملات الإزالات والتعديات بإزالة كافة اشكال التعدى حفاظاً على أملاك الدولة .

واشار تيسير الفتاح رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي ان التعديات التى تم ازالتها من اراضي املاك الدولة شملت مناطق العجوز والقحيف والحارة وسيوه القديم والباويطي وغرب القصر وتقسيم القصر وعين توني والقصعة 4 والدولاب البحري بالزبو .

لافتاً انه تم وضع لافتات اراضي املاك الدوله علي الاراضي التي تم استردادها لحظر التعدي عليها مرة أخرى وتسلميها للجهات صاحبة الولاية لمتابعة الاراضى ولايتها حتى لا يتكرر التعدى عليها مرة أخرى .

