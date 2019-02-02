كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - عروسة منحوسة.. عريس يحاول خطف عروسته شاهد ماذا حدث

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فيه عروس منحوسة تعرضت لمواقف مفجعة وسقطات مروعة، عندما حاول عريسها خطفها من أحد الأماكن العامة، وذلك كما تتطلب العادات والتقاليد في إحدى دول القوقاز.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، شابان يرتديان قبعات الفرو، وهما يلاحقان فتاة لحظة دخولها إحدى المراكز التجارية مما اثار استغراب الجميع.

ركض أحدهما إليها وغطاها بقطعة من القماش وحملها وحاول الهرب بها، لكنه سقط معها بقوة فرتطمت بالأرض بطريقة مروعة.