كتب ياسر ابراهيم - السبت 2 فبراير 2019 01:01 مساءً - موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

يستضيف النادي الأهلي، نظيرة فريق سيمبا التنزاني، في التاسعة من مساء اليوم على استاد الجيش بمدينة برج العرب؛ ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

يحتل الأهلي صدارة هذه المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني صاحبي المركزين الثاني والثالث علي الترتيب.

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا بشكل حصري عبر قناة "بي إن سبورت (1)".

استقر لاسارتي بنسبة كبيرة علي التشكيل الذي سيبدأ به اللقاء، حيث ينتظر أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وفي الدفاع كريم نيدفيد ومحمد هاني "رامي ربيعة" وأيمن أشرف وعلي معلول وفي الوسط هشام محمد "حمدي فتحي" وعمرو السولية وأمامهم حسين الشحات وناصر ماهر وجونيور أجايي وفي الهجوم صلاح محسن.